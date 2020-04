Fiumicino: minorenne stuprata durante falò in spiaggia, misure cautelari per 3 giovanissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno abusato di una loro coetanea minorenne durante un falò sulla spiaggia nell’agosto scorso. Per questo, gli agenti della Squadra mobile di Roma e del commissariato di Fiumicino, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare a carico di tre giovanissimi accusati di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono alla notte di ferragosto del 2019, nel corso di un falò organizzato da una comitiva di ragazzi, in gran parte minorenni, sul litorale romano. Da quanto è emerso dalle indagini, i tre indagati avrebbero abusato di una loro coetanea, approfittando della sua condizione d'inferiorità psichica e fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Roma ha disposto per i tre giovani, all'epoca dei fatti minorenni, misure cautelari differenziate: collocamento in comunità, obbligo di permanenza in casa e altre prescrizioni. (Rer)