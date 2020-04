Brasile: coronavirus, governo inietterà 855 milioni di euro nel settore turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo le autorità sanitarie hanno aggiornato ieri a 3.313 il numero dei morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus, in crescita del 8,2 per cento rispetto ai 2.906 registrati il giorno precedente. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 49.492, in crescita del 14 per cento rispetto ai 45.757 registrati 24 ore prima. Il tasso di letalità della Covid-19 è salito al 6,4 per cento. (segue) (Brb)