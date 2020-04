Brasile: coronavirus, governo inietterà 855 milioni di euro nel settore turistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che ha più volte denunciato "esagerazioni" da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all'emergenza sanitaria con la difesa dell'occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Dall'inizio della crisi, Bolsonaro non ha mancato di farsi vedere in pubblico, circondato dai suoi sostenitori; una linea che ha portato alle dimissioni del ministro della Salute, Luis Henrique Mandetta. Il neo-ministro, Nelson Teich, ha annunciato ieri che il governo brasiliano presenterà entro una settimana alle amministrazioni locali le linee guida per allentare le restrizioni sin qui applicate per rispondere all'emergenza del nuovo coronavirus. Il ministro ha sottolineato la necessità di rimettere in moto il paese. "Le misure di distanziamento sono assolutamente naturali e logiche. Tuttavia non possono non essere accompagnate anche da un programma di allentamento e uscita. E' impossibile per un paese sopravvivere un anno o un anno e mezzo fermo". (Brb)