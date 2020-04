© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati registrati 207 nuovi casi di Covid-19 in Serbia: lo hanno riferito oggi le autorità sanitarie nazionali in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.563 test per verificare un eventuale contagio. I casi complessivi salgono 7.483, a fronte di 144 decessi fra le persone contagiate. I test effettuati dall'inizio dell'epidemia in Serbia sono in totale 54.887. (Seb)