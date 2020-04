Coronavirus: Regione Lombardia presenta istanza contro lo stop del Tar alla consegne a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione continua a ritenere utile e necessario consentire la consegna a domicilio per dare la possibilità ai cittadini di superare alcune delle difficoltà emerse in questo periodo di restrizioni”. Lo scrive in una Nota la Regione Lombardia annunciando “la presentazione di istanza di revoca del decreto del presidente del Tar con il quale è stata disposta la sospensione parziale dell’ordinanza n.528 del 11 aprile 2020 di Regione Lombardia nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio”. (Com)