Municipio Roma IV: Ottaviano (Fd'I), finisce esperienza fallimentare M5s

- Gianni Ottaviano, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio IV di Roma, commenta la scelta della maggioranza M5s di presentare una mozione di sfiducia contro la presidente Roberta Della Casa. "L'era grillina nel Municipio IV è finita com'era iniziata - afferma Ottaviano in una nota -. L'armata Brancaleone targata 5 Stelle, maggioranza di dilettanti allo sbaraglio per di più sprovveduta e arrogante, sfiducia la loro presidente. Un capolavoro, famiglie allo stremo e imprese che chiudono le loro attività sul territorio ma i pentastellati sono riusciti a litigare anche in un momento difficile e delicato come quello dell'emergenza Covid. Per Fratelli d'Italia non è una notizia ma una conferma: grillini incapaci e irresponsabili. In 4 anni di amministrazione - prosegue -, da una parte la presidente Della Casa non ha risolto le criticità. È mancato un progetto, una visione. Dall'altra, una maggioranza che ha scambiato il municipio come la saletta del tirocinio del piccolo amministratore. Pd prima e 5 stelle poi, questo territorio non si governa a colpi di tentativi e i cittadini non sono cavie da laboratorio. Finisce finalmente e in anticipo l'esperienza fallimentare grillina. Ora - conclude - si torni al voto e Fratelli d'Italia è pronta a governare il Municipio IV". (Com)