Speciale infrastrutture: Provincia Frosinone, stazione Av è vittoria per tutto il territorio e speranza per futuro

- Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, commentando l'annuncio ufficiale della firma del protocollo tra Rfi e la Regione Lazio per la realizzazione di una stazione della fermata dell'Alta Velocità a Ferentino e per nuovi investimenti in Ciociaria, in una nota ha detto che "oggi hanno vinto la provincia di Frosinone e i suoi cittadini. Sono queste le notizie e questi i progetti dei quali abbiamo bisogno, -ha detto nella nota Pompeo- un messaggio di speranza e di futuro, che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, ci permettono di guardare al domani con maggiore positività". La fermata dell'Alta velocità era un progetto atteso da anni "che finalmente si concretizza, per ripensare il territorio in termini di nuove opportunità, minori distanze con la Capitale e il resto d'Italia, come nuova appetibilità per i nostri centri e come miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Un'infrastruttura -continua Pompeo- che sarà a servizio dell'intera provincia, permettendole di diventare uno snodo nevralgico per i collegamenti con Milano e con il sud". Infine, "non posso non evidenziare la soddisfazione anche come sindaco di Ferentino -conclude il Presidente Pompeo- una città che negli anni ha dimostrato di saper investire sulle infrastrutture: il casello autostradale, la superstrada, la riqualificazione della stazione ferroviaria". (Com)