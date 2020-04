Speciale infrastrutture: premier ucraino Shmyhal, economia nazionale funziona a parte alcune aree specifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Ucraina funziona ormai regolarmente, a parte sei aree specifiche, legate principalmente all'industria dei consumi. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "L'economia funziona in Ucraina. Nei fatti abbiamo sei industrie, legate al consumo, che sono ferme per porre un freno al contagio da coronavirus. Tutte le infrastrutture critiche, tutte le imprese attive nelle esportazioni, e l'intera economia sono attualmente a lavoro", ha detto Shmyhal. Il premier ha invece rilevato come l'industria degli eventi pubblici, quella del commercio di beni non alimentari, dei trasporti, della ristorazione e del settore alberghiero sia effettivamente ferma, ma nonostante questo "il 70 per cento degli ucraini si reca a lavoro". (Res)