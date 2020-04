Speciale infrastrutture: M5s Lazio, fondi bilancio 2020 siano investiti su azioni lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della commissione Bilancio che si è tenuta sul tema delle infrastrutture, mobilità e trasporti, "abbiamo focalizzato i nostri interventi sia sulle soluzioni e le proposte da realizzare nella fase immediata di ripartenza post emergenza, sia sulle sollecitazioni per l'attuazione della programmazione degli interventi, ferma da troppo tempo, che sollecitiamo annualmente durante la fase di programmazione economica". È quanto si legge, in una nota, del gruppo M5s Lazio. La consigliera Valentina Corrado "ha ricordato come sia necessario accelerare gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e a tal proposito ha sollecitato l'attuazione del fondo per i Peba (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche), istituito lo scorso anno, per il quale si è in attesa della delibera di giunta che stabilisca criteri e modalità di accesso dei Comuni alle risorse. Lo stesso dicasi per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie regionali inserite nel piano approvato di concerto con Fs e che vede al suo interno numerose stazioni oggetto di atti di impegno e programmazione proposti dal nostro gruppo consiliare. Occorre fin da subito avviare, di concerto con il governo, gli interventi di più ampio respiro e che avranno un 'effetto moltiplicatore di rilancio e sviluppo dell'economia laziale come l'interporto di Pomezia Santa Palomba, che trasformerà la modalità di trasporto delle merci e di collegamento dei porti europei, perché parte di un progetto di corridoio ferroviario merci scandinavo-mediterraneo". (Com)