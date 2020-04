Speciale infrastrutture: Enac, videoconferenza con associazioni settore su ripartenza comparto trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 aprile si è svolta una videoconferenza convocata dal presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), Nicola Zaccheo, con le associazioni del settore aereo per l’apertura di un tavolo operativo sulla ripartenza del comparto e sull’avvio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. All’incontro, finalizzato a condividere le prospettive per la ripartenza in modo coordinato, hanno partecipato tutte le associazioni di categoria operative nel trasporto aereo - Aei, Assaereo, Assoaeroporti, Assoclearance, Assohandlers, Confetra, Enav, Federcatering, Iata, Ibaa, Ibar e Centro studi Demetra - che in apertura dei lavori hanno ringraziato l’Enac per l’iniziativa e hanno ricordato, secondo le proprie specificità, gli aspetti di maggior criticità che stanno attraversando. Il presidente Zaccheo e il direttore generale Alessio Quaranta, prosegue la nota, hanno riepilogato le varie misure sinora adottate dall’Ente, nell'ambito delle proprie competenze, per sostenere l’economia del settore, tra cui la sospensione dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali e delle fatturazioni Enac, la proroga dei termini dei pagamenti e delle quote annuali di iscrizione all'Albo Gente dell'Aria. Il presidente, nell’evidenziare come la ripresa debba essere avviata garantendo la sicurezza e la tutela della salute dei viaggiatori e dei lavoratori del comparto, ha informato i partecipanti sui lavori del tavolo congiunto tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Enac per le misure di carattere economico finanziario volte a sostenere la ripresa e il rilancio del sistema, condivise con l’industria e con i principali player del settore. (Com)