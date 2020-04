Speciale infrastrutture: De Micheli a "Il Corriere della Sera", incentivi per l'acquisto di bici e monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di mascherine per chi prende l'aereo, mentre per gli altri mezzi di trasporto "si sta valutando". Ci saranno percorsi segnalati nelle stazioni e negli aeroporti per garantire che le persone che entrano e quelle che escono non si incrocino. Più piste ciclabili e incentivi all'acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini, per decongestionare il traffico. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in una intervista a "Il Corriere della Sera" dice che "la riapertura sarà graduale. All'inizio le persone potranno spostarsi per lavoro o per altri motivi. Per i trasporti stiamo confermando e implementando il protocollo dello marzo. Ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici e negli aeroporti, in particolare segnaletica e percorsi guidati per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamento sociale di un metro. I mezzi viaggeranno al massimo col 50 per cento dei posti occupati. E ci vorrà personale per controllare il rispetto delle regole". (Rin)