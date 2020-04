Speciale infrastrutture: Natalizia (Unindustria), alta velocità in frusinate importante per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulio Natalizia, presidente del gruppo Giovani imprenditori di Unindustria, commenta in maniera estremamente positiva il piano di investimenti in arrivo nel Lazio e in particolare nella provincia di Frosinone, presentato dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. "Siamo felici che in questa fase di incertezza e difficoltà arrivi un segnale così forte e di buon auspicio per il futuro - spiega Natalizia in una nota -. È un annuncio che ci lascia ben sperare, la direzione intrapresa sembra finalmente quella giusta. Noi giovani imprenditori abbiamo investito buona parte della nostra azione sul tema delle infrastrutture, primo passo per rilanciare la competitività della nostra regione. Non a caso lo scorso 30 gennaio nel nostro '(T)here on tour' presso la Prefettura di Frosinone abbiamo ospitato proprio un panel sulle infrastrutture e la mobilità, insieme a Mauro Alessandri, assessore della Regione Lazio alla Mobilità, al sindaco della città, Nicola Ottaviani, e al presidente di Unindustria Frosinone, Giovanni Turriziani". (Com)