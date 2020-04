Speciale infrastrutture: Iran, progetti da 1,4 miliardi di dollari in corso di realizzazione nei porti del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici progetti dal valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di dollari sono in corso di realizzazione nei porti iraniani. Lo riferisce il quotidiano "Teheran Times" citando una dichiarazione di Mohammad Rastad, presidente dell'Organizzazione portuale e marittima iraniana (Pmo). Secondo Rastad, tra il marzo 2019 e lo scorso mese in collaborazione con il settore privato sono stati completati 12 progetti di sviluppo del valore di circa 214 milioni di dollari negli scali marittimi iraniani. Ulteriori 500 milioni di dollari da risorse interne della Pmo sono state inoltre stanziate per progetti che verranno avviati entro il marzo 2021. Rastad ha aggiunto che macchinari portuali da 20 milioni di dollari sono stati prodotti in Iran - invece di essere importati come inizialmente previsto - e installati nel maggiore scalo per container iraniano, il porto di Shahid Rajaee a Bandar Abbas, nel sud del paese. Secondo il ministero dei trasporti della Repubblica islamica, dai porti iraniani nel 2019 sono salpate esportazioni per 52,5 milioni di tonnellate di beni non petroliferi. (Res)