Repubblica Ceca: opposizione chiede a governo di motivare estensione stato emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione della Repubblica Ceca hanno chiesto che il governo di Praga motivi la sua proposta di estendere lo stato di emergenza fino al 25 maggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Il leader del Partito democratico civico (Ods), Petr Fiala, ha chiesto che l'esecutivo presenti un piano chiaro, basato su argomenti ragionevoli e contenente misure restrittive il più possibile limitate. "Mi aspetto che il governo e il suo primo ministro si presentino alla Camera dei deputati, chiedano scusa per la confusione e presentino un piano ben preparato per un'estensione dello stato di emergenza di una o due settimane", ha detto Fiala. Appelli analoghi sono provenuti anche da Sindaci e indipendenti (Stan) e dall'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl). Non è invece chiara la posizione del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), anche se il suo leader, Vojtech Filip, ha dichiarato in precedenza che è pronto a votare a favore di un'estensione fino al 17 maggio. (Vap)