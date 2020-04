Mozambico: Consiglio di difesa e sicurezza, attacchi a Cabo Delgado sono opera dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo attacco è avvenuto all’inizio di questa settimana quando miliziani armati hanno attaccato dei villaggi nella provincia di Cabo Delgado, uccidendo 52 ragazzi che si erano rifiutati di unirsi a loro. Secondo il quotidiano indipendente "Carta de Mocambique", i jihadisti hanno attaccato quattro villaggi del distretto di Muidumbe. Gli abitanti del villaggio di Ntchinga hanno riferito che gli uomini armati hanno dapprima tenuto un incontro con la popolazione locale, parlando in lingua Kimwani e secondo i testimoni esprimendosi con un accento tipico della zona di Mocimboa da Praia, da dove è partita l'insurrezione nel 2017. Secondo i testimoni, gli insorti intendono creare nella zona un governo islamico e per questo hanno chiesto ai locali di raggiungere la loro lotta. Dopo questo villaggio, i combattenti avrebbero attaccato quelli di Miangalewa, Namakunde e Moatide. In precedenza, a fine marzo i membri di un gruppo jihadista locale avevano attaccato Mocimboa, località situata a circa 90 chilometri a sud di Palma, dove vengono allestiti grandi progetti internazionali per l'esplorazione del gas naturale cui partecipano compagnie come Total e Exxon Mobil. (Res)