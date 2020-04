Repubblica Ceca: premier Babis, possibilità di riprendere a viaggiare "solo teorica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità per i cittadini cechi di riprendere a viaggiare liberamente esiste da oggi solo in teoria, perché le condizioni attuali nella pratica la rendono ancora molto difficile da realizzare. E' la precisazione fatta dal primo ministro ceco, Andrej Babis, intervistato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", a seguito della decisione del governo di Praga di allentare le misure restrittive per l'epidemia di Covid-19. I voli restano cancellati e i cechi che viaggiano all'estero devono dimostrare di essere negativi al coronavirus al loro rientro. L'allentamento delle restrizioni va insomma soprattutto a vantaggio di chi viaggia per affari, spiega il premier. Le sue precisazioni arrivano dopo che la Repubblica Ceca ha deciso di rilassare da oggi le misure sugli spostamenti dei propri cittadini, inclusi i loro viaggi all'estero. (Vap)