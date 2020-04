Coronavirus: sindacati, all'Asl Roma 2 è buio su criteri per bonus e indennità personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'Asl Roma 2 è buio completo sui criteri di assegnazione del bonus straordinario per gli operatori sanitari". E' quanto si legge, in una nota, dei sindacati Cgil Cisl e Uil. "L'unica certezza è che, allo stato dei fatti - secondo la stima delle organizzazioni sindacali aziendali - dopo l'informativa comunicata dalla direzione generale, l'80 per cento dei 5.473 lavoratori - tra comparto, medici e dirigenti - della azienda sanitaria capitolina rimarrebbe escluso dal riconoscimento economico annunciato e sottoscritto da Regione Lazio e sindacati e destinato a sostenere il personale della sanità impegnato allo stremo nell'emergenza Covid". In una lettera ufficiale Marco Mennuni (Fp Cgil), Vittorio Bencivenga (Cisl Fp) e Antonio Zottola (Uil Fpl) denunciano la "grave ingiustizia" e la "violazione delle norme di legge e contrattuali": "Non possiamo accettare che l'incentivo riguardi solo un lavoratore su cinque, quando lo sforzo di gestione dell'epidemia ricade sulla spalle di tutto il personale della sanità. Così come non possiamo accettare che criteri e destinatari del bonus di fascia A (alto rischio) e fascia B (rischio medio) vengano definiti in modo unilaterale dall'azienda, quando la normativa e il Ccnl parlano chiaro: sono materie di contrattazione aziendale". (segue) (Com)