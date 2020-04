Coronavirus: sindacati, all'Asl Roma 2 è buio su criteri per bonus e indennità personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i sindacati "non c'è dubbio che la premialità per l'emergenza sanitaria, così come ampiamente pubblicizzata dai mezzi d'informazione, dovrà essere quantificata, una volta identificati criteri certi e condivisi, in rapporto al livello di esposizione ed al rischio biologico a cui il personale è stato sottoposto. Ma non c'è nemmeno dubbio che tutti i dipendenti in servizio stanno garantendo con abnegazione il loro apporto professionale durante l'emergenza sanitaria, nessuno escluso". Ma non è tutto. Per le categorie firmatarie dell'accordo dell'11 aprile, "nulla è dato sapere nemmeno dell'ampliamento dell'indennità infettivologica che in una condizione come quella che stiamo vivendo, dove il rischio è enorme, viste anche le questioni che hanno riguardato i dpi e lo screening con i tamponi, non può prevedere esclusioni. Chiediamo - concludono Cgil Cisl e Uil - che la Asl Roma 2 faccia subito marcia indietro e apra il confronto con i rappresentanti di quei lavoratori che da mesi sono in prima linea e che non possono essere sviliti da interpretazioni al ribasso sul riconoscimento professionale ed economico. La Regione intervenga o siamo pronti a tutte le azioni necessarie per una battaglia di giustizia". (Com)