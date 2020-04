Coronavirus: Baglio-Tempesta (Pd), istituire fondo a Roma per operatrici nidi e scuola infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consigliere del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio e Giulia Tempesta, chiedono di istituire un fondo per le educatrici e gli insegnanti supplenti di asili nido e scuole d'infanzia di Roma. In un post su Facebook, riferisce una nota, Baglio e Tempesta spiegano: "L'amministrazione comunale di Roma Capitale prenda in seria considerazione l'erogazione, in via speciale dei fondi messi a bilancio per il saldo delle prestazioni lavorative delle supplenti, individuando un quantum sulla base dello storico di ore lavorate ogni mese, utilizzabile anche estendendo alle supplenti quanto disposto nella direttiva n. 2 dell'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale del Comune di Roma. Le educatrici e insegnanti supplenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma capitale, infatti, a differenza delle educatrici e insegnanti cosiddette titolari, non percepiscono reddito fisso e pertanto non sono tutelate in caso di sospensione dell'attività didattica. A oggi - proseguono - non risulta ancora una forma certa di retribuzione straordinaria giustificata dall'emergenza in corso e, stante la situazione attuale, la categoria in esame, resterebbe priva di sostegno economico e di possibilità di accumulare punteggi validi per future graduatorie e futuri bandi pubblici. Sarebbe opportuno, anche, valutare l'attribuzione a fine anno scolastico a tutte le supplenti di un punteggio aggiuntivo pari al doppio di quello accumulato durante l'anno scolastico o, in caso di un accumulo di giorni lavorativi non sufficienti all'attribuzione di un punteggio, di consentire a tutte almeno di raggiungere il minimo punteggio attribuibile. Per questo motivo - concludono -, presenteremo in Assemblea capitolina una mozione con l'obiettivo di creare un tavolo tecnico con gli uffici competenti per individuare formule di impiego alternativo del personale supplente, facendo riferimento alle risorse disponibili nell'anno in corso".(Com)