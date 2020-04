Speciale energia: Arabia Saudita, fondo sovrano, molte opportunità di investimento dopo crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (Pif), Yassir al Rumayyan ha dichiarato che ci saranno molte opportunità di investimento una volta superata la crisi del coronavirus. Intervenendo ieri ad un forum di settore organizzato in videoconferenza, Rumayyan ha sottolineato che il Pif sta esaminando varie opportunità di investimento che comprendono i settori del trasporto aereo, del petrolio, del gas e dell’intrattenimento. All’inizio di aprile il Pif ha annunciato di aver rilevato una partecipazione dell'8,2 per cento nella compagnia croceristica Carnival Corp, in crisi a causa della pandemia di coronavirus, con un aumento della propria partecipazione di quasi il 30 per cento. Secondo quanto riferito dal “Wall Street Journal” lo scorso 8 aprile, il Pif ha accumulato di recente partecipazioni per circa 1 miliardo di dollari in quattro grandi compagnie petrolifere europee, sfruttando la flessione dei valori azionari dovute alle conseguenze in Borsa del coronavirus. Gli investimenti segnano un significativo spostamento tattico per circa 300 miliardi di dollari di fondi di investimento pubblico, incaricati dal principe ereditario Mohammed bin Salman di diversificare l'economia del paese dal petrolio investendo in gran parte in società e industrie legate agli idrocarburi. Il Pif ha inoltre quote in Uber e nella società di auto elettriche Lucid Motors. (Res)