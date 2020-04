Speciale energia: Cina-Myanmar, chiuso valico di frontiera in seguito a scontri lungo il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha chiuso oggi un valico di frontiera con il Myanmar a seguito di scontri dall'altra parte del confine che hanno danneggiato veicoli, una scuola e altri edifici nella provincia cinese dello Yunnan. Secondo quanto riferito dalla televisione di stato "Cctv", dal Myanmar sono giunti in territorio cinese proiettili e colpi di artiglieria. "Cctv" non ha riportato morti o feriti nella città cinese di Jiegao, ma la situazione, spiega l'emittente, non è ancora chiara. Secondo quanto riferito, vari gruppi di ribelli di base lungo il confine fra i due paesi si stanno scontrando con i militari birmani nel tentativo di ottenere autonomia dal governo centrale. I combattimenti hanno causato sporadicamente morti in Cina, alimentando la criminalità transfrontaliera e portando rifugiati in Cina, paese nel quale molti condividono legami etnici, linguistici e familiari. La Cina ha legami di vecchia data con i leader del Myanmar, che mantengono molto potere nonostante le recenti riforme democratiche. L'influenza cinese è avvertita in particolare nelle regioni settentrionali come Mandalay e il risentimento locale è stato alimentato da un afflusso di popolazione e, talvolta, da una forte attuazione di progetti sostenuti dalla Cina che corrono violentemente sulle comunità locali. Per la Cina, il Myanmar offre anche l'accesso a una rotta di importazione nell'Oceano Indiano per il petrolio e il gas del Golfo Persico ed è un ponte verso il sud-est asiatico e oltre per l'ambiziosa Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) di Xi per costruire infrastrutture che collegano la Cina con l'Europa e l'Africa. Nel frattempo, la Cina funge da alleato per il Myanmar, dandogli una copertura diplomatica poiché il paese deve affrontare una condanna diffusa per i suoi diritti umani, incluso il trattamento dei musulmani rohingya. (Cip)