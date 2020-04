Speciale energia: Zavalloni (Fegica Cisl), sul mercato petrolifero servono trasparenza e regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del petrolio viene quotato esclusivamente in maniera virtuale: ciò serve soprattutto alla speculazione finanziaria sui mercati internazionali. Lo ha dichiarato il segretario nazionale Fegica Cisl, Alessandro Zavalloni, ai microfoni di Radio Cusano Campus. “I prezzi dei carburanti si sono abbassati notevolmente e quindi un ritocco c’è stato, ma soprattutto per quanto riguarda il greggio è stato eliminato qualsiasi prezzo di riferimento reale e fisico: nessuno scambia il petrolio a un prezzo conosciuto e il trader non ha alcuna intenzione di far sapere il prezzo a cui lo compra”, ha spiegato, ribadendo che “quando il petrolio va sotto zero nessuno può immaginare che la benzina te la regalino”. In conclusione, ha sottolineato la necessità di “dare trasparenza a questo mercato e dare delle regole, dal momento che non si può scambiare virtualmente il prodotto”. (Rin)