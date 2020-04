Speciale energia: Nioc, otto nuovi pozzi esplorativi entro il marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le esplorazioni della National Iranian Oil Company (Nioc) ha in programma di scavare otto nuovi pozzi esplorativi entro il 20 marzo 2021, fine dell'anno iraniano. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento, Saleh Hendi, al quotidiano iraniano "Teheran Times". Sei dei pozzi verranno scavati sulla terraferma, i rimanenti due in mare aperto. Hendi ha inoltre confermato la continuazione delle operazioni di scavo di altri cinque pozzi esplorativi avviate prima del 19 marzo 2020, fine dell'anno iraniano. I due pozzi offshore sono situati uno nella regione di Siri e l'altro presso il giacimento di Yalda; per entrambi le operazioni di scavo sono state già avviate in collaborazione con la Pars Oil and Gas Company (Pogc). (Res)