Innovazione: grazie a I-Rim e Maker faire Rome sperimentati mini robot in reparti Covid

- Mini robot in corsia nei reparti Covid per tutelare medici e pazienti. Sono stati inventati e già sperimentati nell'azienda ospedaliera universitaria Pisana (Aoup) grazie al progetto Lhf connect. Il progetto mette a disposizione delle strutture sanitarie le istruzioni per la costruzione di un robot di telepresenza, guidato tramite un software sviluppato da un team di ricerca dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) in collaborazione con l’università di Pisa e rilasciato gratuitamente in open source, disponibile anche sulla piattaforma TechForCare.com recentemente lanciata dall’Istituto per la robotica e le macchine intelligenti (I-Rim) e Maker faire Rome. Il progetto rientra nell’iniziativa TechForCare, una piattaforma, recentemente lanciata su iniziativa di I-Rim, l’Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti che riunisce la ricerca accademica più visionaria e l’industria aperta alle tecnologie avanzate e Maker Faire Rome - The European Edition punto di incontro della community dei makers e degli innovatori. Il primo robot assemblato si trova all'Aoup e permette al personale sanitario di controllare i pazienti ricoverati affetti da Covid-19 in remoto e di connetterli con le loro famiglie e amici attraverso le video chiamate, per alleviare i lunghi periodi di degenza. Altri test sono stati fatti nel Nuovo ospedale Apuano della Azienda Usl Toscana nordovest e il mini robot consente inoltre di prestare forme di assistenza di base come la consegna dei farmaci, diminuendo l’esposizione del personale sanitario al virus e riducendo la possibilità di contagio. (segue) (Com)