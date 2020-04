Innovazione: grazie a I-Rim e Maker faire Rome sperimentati mini robot in reparti Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo parlato molto con i medici ed il personale sanitario, e abbiamo scoperto che non c'era bisogno di 'rocker science' per essere veramente utili in questo momento di emergenza. Ci è stato detto che un semplice robot di telepresenza sarebbe stato di grande aiuto per gli operatori, continuamente esposti a rischi di contagio, e per i ricoverati in reparti Covid-19, che rimangono isolati per settimane senza poter avere contatti con le proprie famiglie", racconta nella nota Antonio Bicchi, ricercatore Iit, professore all'Università di Pisa e presidente di I-Rim "Il nostro obiettivo è dare ora il nostro contributo per la gestione delle strutture ospedaliere e un leggero sollievo ai ricoverati e alle loro famiglie. La ricerca italiana in Robotica, che è una delle più forti al mondo, continua intanto a preparare il futuro", conclude Bicchi. "Il progetto Lhf-connect offre grandi opportunità ai pazienti affetti da Covid-19, alle persone che vogliono essere loro vicine ed al personale sanitario, duramente impegnato in questa situazione di vera emergenza," dice Mauro Ferrari, professore di Chirurgia e direttore del Centro Endocas dell'Università di Pisa. "Le potenzialità del progetto, tuttavia, si potranno sviluppare oltre i confini di questa fase e saranno utilissime per disegnare una assistenza sanitaria molto più improntata sull'uso della telemedicina. Per questo, sia la direzione aziendale, sia i medici già coinvolti nel progetto hanno manifestato interesse e grande disponibilità".