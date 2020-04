25 aprile: Zampa, guardiamo l'esempio delle donne della Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partecipanti alla Resistenza civile o combattenti nella lotta partigiana, le donne hanno offerto un contributo straordinario alla Resistenza in Italia". Lo ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione. "Si calcola siano state oltre 70mila a prendere parte alla Resistenza - ha proseguito - ma con ogni probabilità furono molte di più. Il ruolo delle donne nella lotta contro il regime nazifascista è entrato a far parte della narrazione storica della Liberazione solo di recente: a 75 anni dalla riconquista della libertà è ancora necessario ricordare, soprattutto alle più giovani generazioni, che il ruolo svolto dalle donne, sia come combattenti che come staffette, fu determinante per la conquista della libertà e della democrazia nel nostro Paese. Dobbiamo ad ognuna di loro non solo gratitudine, ma il più alto riconoscimento per la partecipazione coraggiosa alla Liberazione del nostro Paese. Nilde Iotti, Tina Anselmi, Marisa Ombra, Marisa Rodano, Lucia Ottobrini, Marisa Musu, Carla Capponi, Maria Teresa Regard. E poi Tina Merlin, Rossana Rossanda, Giulia Lombardi, Stefanina Moro e Teresa Noce. Sono solo alcune delle donne della Resistenza che, come tantissime altre, ebbero una parte fondamentale in quegli anni. Tra tutte voglio ricordare la giovane partigiana bolognese 'Mimma', Irma Bandiera: torturata e poi uccisa per non aver voluto rivelare i nomi dei suoi compagni, oggi Irma è per Bologna, la mia città, il simbolo della lotta partigiana combattuta dalle donne emiliane". (segue) (Ren)