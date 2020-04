25 aprile: Zampa, guardiamo l'esempio delle donne della Resistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante altre - ha aggiunto il sottosegretario - furono le donne che, come Irma, sacrificarono la propria vita. A tutte loro, alle partigiane morte in battaglia, alle donne che seppero rivoluzionare la propria vita e si ribellarono al modello femminile che il fascismo imponeva e che con il loro impegno diedero impulso alla storia dell’emancipazione delle donne italiane, a tutte coloro che, sopravvissute, hanno testimoniato il ruolo che le donne svolsero nella lotta partigiana e nella Resistenza, va la nostra più profonda gratitudine e il nostro commosso ricordo. L’Italia deve alla loro forza esemplare, al loro coraggio, al loro impegno non solo tanta parte della lotta di Liberazione ma tanta parte della Ricostruzione. Guardiamo a loro anche oggi di fronte alla necessità e all’urgenza di restituire al Paese la fiducia nel futuro e la certezza che riusciremo insieme a farcela”, ha concluso Zampa. (Ren)