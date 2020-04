Sanità: sindacati, ospedale Israelitico fa marcia indietro su attivazione del Fis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale Israelitico fa marcia indietro sull'attivazione del Fis ma dichiara di non averlo mai attivato". E' quanto si legge in una nota di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "Non stupisce che dopo il chiarimento della Regione Lazio sulla possibilità di accedere alla fatturazione in acconto solo se non si è attivato l'ammortizzatore sociale, alcune strutture, come l'ospedale Israelitico abbiano fatto marcia indietro, disattivando il ricorso al Fondo di integrazione salariale - spiegano i sindacati -. Appare bizzarro, invece, che si preferisca dichiarare pubblicamente di non averlo mai attivato, piuttosto che ammettere la verità. Alla grave e paradossale azione dell'ospedale, che, come altre strutture, ha attivato il Fis - il fondo di integrazione salariale che costituisce la cassa integrazione del settore – in piena emergenza Covid e in enorme necessità di personale specializzato, si aggiunge la scorrettezza della posizione ufficialmente dichiarata. La direzione generale dell'ospedale sa bene, come lo sanno le organizzazioni sindacali, che il 2 aprile sono state inviate le comunicazioni individuali ai lavoratori interessati con la sospensione dal servizio a partire dal 6 aprile. La nostra denuncia si fonda a partire da fatti concreti: non sono certo 'avventati e strumentali giudizi', come l'ospedale dichiara in un comunicato stampa", proseguono i sindacati. (segue) (Com)