Sanità: sindacati, ospedale Israelitico fa marcia indietro su attivazione del Fis (2)

- "Ieri - continuano i sindacati - le comunicazioni ai singoli lavoratori sono state rettificate, e contestualmente il comunicato stampa dell'ospedale ha dichiarato di non aver mai attivato il Fis. Un confronto 'sano e leale', come auspicato da tutti, si fonda sulla realtà e sulla correttezza: in normali dinamiche tra le parti, che l'ospedale Israelitico non è solito attuare, sarebbe stata data formale comunicazione alle organizzazioni sindacali, prima di affrettarsi a nascondere quanto accaduto. In sede di esame congiunto era già nota la possibilità di fatturazione in acconto, come erano già stati attivati i posti Covid, pure senza specifiche sulla remunerazione degli stessi: l'amministrazione avrebbe potuto attendere prima di attivare il Fis per il personale sanitario, infermieri compresi, che si sarebbero potuti ricollocare da quei servizi sospesi o ridotti. Sarebbe più lineare e onesto ammettere di essere tornati sui propri passi nel momento in cui la Regione ha precisato, nero subianco,l'incompatibilità tra l'acconto e l'uso degli ammortizzatori sociali. Attaccare le organizzazioni sindacali non è la strada migliore". Giulia Musto, Fp Cgil Roma Lazio, Tarek Kesh Kesh, Cisl Fp Lazio e Domenico Frezza, Uil Fpl Roma Lazio, sottolineano che "comprendiamo i motivi per cui si tenti di rovesciare le responsabilità, ma la poca trasparenza e correttezza che si utilizza verso le rappresentanze dei lavoratori, è la stessa che manca verso i propri lavoratori, professionisti sanitari che ogni giorno, tra enormi difficoltà, danno il massimo per garantire un servizio pubblico essenziale, specie in questo momento. Una grande parte dei lavoratori è esternalizzato a cooperative, creando disparità di trattamento, diritti e tutele all'interno della stessa struttura e con equivalenti professionalità. Una battaglia che portiamo avanti da sempre, a tutti i livelli. È necessario - concludono - arrivare presto nella Regione a rendere la prevalente contrattualizzazione del personale fondamentale criterio per l'accreditamento". (Com)