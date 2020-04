Turismo: Figliomeni (Fd'I), predisposto mozione per chiedere aiuti per settore alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha predisposto una mozione per chiedere aiuti concreti nel settore alberghiero. "L’emergenza sanitaria del coronavirus - spiega Figliomeni in una nota - sta facendo crollare tutto l’indotto del settore alberghiero, e solo a Roma, la città più visitata d’Italia, la Federlberghi stima un danno di circa 500 milioni. Le attività ricettive hanno subito un 90 per cento di prenotazioni cancellate solo nei mesi di marzo e aprile per non parlare di quelle dei mesi estivi. Abbiamo predisposto una mozione volta ad aiuti per questo settore nel cui indotto lavora un grande numero di persone tra portieri, camerieri, cuochi, facchini, guardarobiere e manutentori, che si troveranno prima in cassa integrazione e poi rischiano di diventare disoccupati. Abbiamo chiesto dei tavoli di concertazione tra l’amministrazione capitolina e i rappresentanti di settore, al fine di mettere in piedi soluzioni di forte impatto volte al sostegno di queste attività e per scongiurare i licenziamenti dei dipendenti. Dobbiamo tener conto che ogni disdetta - prosegue Figliomeni - implica un esborso finanziario, in quanto i soldi vanno restituiti dagli albergatori a chi ha prenotato, senza però essere compensati da nuove entrate. Non basta una Memoria di giunta con dei semplici desiderata, siamo dell’idea che per ripartire sarà necessario mettere in atto iniziative accattivanti per i turisti, che saranno per lo più italiani, rivedendo ad esempio le condizioni di modifica e cancellazione offrendo loro dei voucher per date di viaggio flessibili, o anche rafforzando il rapporto con gli ospiti attraverso l’invio di brochure e mail per spiegare la situazione del virus, fornendo utili consigli e rassicurandoli sui programmi in materia di sicurezza all’interno della struttura tramite dispositivi sanitari e sanificazioni. Inoltre - conclude - vista la riapertura dei luoghi d’arte tra mostre e siti archeologici, offrire l’ingresso ad una di queste attrattive o un cadeau gastronomico con una prelibatezza della tradizione romana”. (Com)