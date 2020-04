Bosnia: cessa oggi il coprifuoco nell'entità musulmana e croata del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Protezione civile di Sarajevo ha abolito oggi il coprifuoco in vigore dal 21 marzo nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia. Secondo quanto riferisce il sito web di informazione "Klix", è stata inoltre introdotta la possibilità per le persone di età superiore ai 65 anni di uscire dalle proprie abitazioni per tre giorni nella settimana. Lo stesso è stato stabilito per i minorenni, che potranno comunque uscire da casa soltanto nei giorni in alternanza a quelli riservati agli anziani. Le nuove misure entreranno in vigore già oggi.(Bos)