Bosnia: espulsi due cittadini serbi considerati una minaccia alla sicurezza

- L'ufficio per stranieri della Bosnia-Erzegovina, in collaborazione con l'Agenzia per l'intelligence e la sicurezza (Osa) ha espulso oggi due cittadini della Serbia, considerati come una minaccia alla sicurezza. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", i due sono riconducibili a organizzazioni terroristiche e criminali. L'ufficio per stranieri ha comunicato che "anche nel prossimo periodo intraprenderemo tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza del sistema in Bosnia-Erzegovina". (Bos)