Trasporti: assessore Roma, test per fase 2, segnaletica in metro e contapasseggeri su bus

- Oggi a Roma sono stati avviati i primi test sul trasporto pubblico in previsione della fase 2 dell'emergenza sanitaria. Alla stazione di San Giovanni sono "state effettuate le prime prove tecniche di contingentamento degli ingressi e monitoraggio dei flussi passeggeri per fasce orarie", spiega in un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese. "Nelle stazioni metro è stata posizionata la segnaletica a terra, i cosiddetti pallini - aggiunge -, nonché cartelli affissi agli ingressi, e separatori (tendiflex) per creare percorsi di distribuzione dei flussi passeggeri, nel rispetto delle distanze minime fra le persone. Abbiamo avviato i test anche su alcune linee bus, grazie anche all’ausilio dei contapasseggeri e di personale a bordo. Sono prove fondamentali che ripeteremo anche nei prossimi giorni per eventualmente apportare dei correttivi, ed essere pronti nel miglior modo possibile all’avvio della fase 2". (segue) (Rer)