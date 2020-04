Trasporti: assessore Roma, test per fase 2, segnaletica in metro e contapasseggeri su bus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - aggiunge l'assessore alla Mobilità - è garantire un sistema adeguato che permetta a tutti di ripartire in sicurezza, confidando nello stesso senso di responsabilità che i cittadini romani hanno mostrato nella fase più acuta dell’emergenza. Per questo tutte le misure di limitazione degli ingressi sui mezzi del tpl saranno accompagnate da altri provvedimenti che stiamo definendo per la diversificazione degli orari di apertura delle attività, in favore di una mobilità più integrata, sostenibile, e adeguata al superamento definitivo dell’emergenza. Ogni iniziativa sarà comunicata con campagne informative mirate non appena verrà ritenuta definitiva. Nel frattempo - conclude - date una mano a far girare queste prime prove, serve a raggiungere quante più persone possibili, per mostrare comunque come dovremo essere pronti al momento della ripartenza. Tutti insieme". (Rer)