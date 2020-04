Etiopia: coronavirus, consegnato nuovo lotto di forniture mediche donate dalla Cina per 12 paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese in Etiopia, Tan Jian, ha effettuato la consegna di un nuovo lotto di forniture mediche donate dal governo cinese a 12 paesi africani per aiutarli a fronteggiare la pandemia di coronavirus. Le attrezzature, come riporta l’emittente “Fbc”, sono state trasportate da Pechino ad Addis Abeba a bordo di un volo della Ethiopian Airlines ed includono termometri a infrarossi, guanti, mascherine, abiti, schermi facciali e tute. Parlando durante cerimonia di consegna presso l’aeroporto di Addis Abeba, l'ambasciatore Tan ha affermato che la Cina continuerà a sostenere i paesi africani che si sono schierati al suo fianco durante l’emergenza Covid-19, mentre l’amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ha affermato che Pechino ha fornito gli aiuti necessari ai paesi africani al momento giusto. Le forniture – che saranno inviate in Angola, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Gibuti, Lesotho, Madagascar, Namibia, Niger, Ruanda, Somalia e Zanzibar (Tanzania) – fanno parte del pacchetto di aiuti messi a disposizione dalla fondazione Jack Ma, di proprietà del fondatore del colosso di commercio economico Alibaba, e destinati a 51 paesi africani. (Res)