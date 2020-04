Frosinone: sanzionate 24 persone per violazioni decreto coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 24 persone sono state sanzionate dai carabinieri durante i controlli nell’intera provincia di Frosinone perché trovati furi dalla loro abitazioni e, quini, inottemperanti al decreto anti coronavirus. Gli uomini del comandante provinciale Fabio Cagnazzo ad Alatri hanno sanzionato tre persone tra cui una che, rifiutandosi di sottoporsi ai controlli antidroga, è stato anche denunciato e segnalato alla Prefettura. A Cervaro un 27enne, oltre alla sanzione, è stato anche denunciato perché ha fornito una falsa identità nella speranza di scampare alla multa. A Morolo, un 27enne ed un 31enne, nell’atto della redazione del verbale per l’inottemperanza al decreto, hanno minacciato i carabinieri che se avessero proseguito con la sanzione, ne avrebbero pagato le conseguenze. Per questo, oltre alla sanzione, sono stati anche denunciati per oltraggio e resistenza.(Rer)