Russia: Putin, corretta la politica finanziaria della Banca centrale adottata negli ultimi anni

- La Banca centrale della Federazione Russa negli ultimi anni ha perseguito una politica giusta, intervenendo in maniera appropriata sul settore finanziario nonostante le molte critiche. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in una riunione incentrata sul sostegno all'industria automobilistica. "Sappiamo che ci sono state molte critiche riguardo alla politica della Banca centrale. Ora comprendiamo che l’ente regolatore ha perseguito una politica giusta, intervenendo adeguatamente sul settore finanziario, che nell'affrontare una crisi così grave ha mostrato grande solidità", ha dichiarato Putin. La Banca centrale della Federazione Russa oggi ha adottato la decisione di ridurre ulteriormente il tasso di riferimento, di 0,5 punti percentuali, al livello de 5,5 per cento annuo. Il mercato valutario ha risposto immediatamente con un rafforzamento del rublo.(Rum)