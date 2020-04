Speciale difesa: ambasciatore Razov, tre regioni italiane hanno richiesto assistenza a Forze armate russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Roma ha ricevuto richieste da parte delle regioni italiane di Piemonte, Puglia e Friuli-Venezia Giulia, affinchè l'esercito russo presti assistenza nel combattere la diffusione del Covid-19. Lo ha affermato l'ambasciatore russo a Roma, Sergej Razov, durante un briefing online organizzato da "Russia Today". Medici militari russi, epidemiologi e specialisti di difesa chimica, radiologica e biologica del ministero della Difesa della Russia sono già a lavoro in Lombardia. "La notizia dell'eroico lavoro dei nostri militari si è diffusa in tutta Italia: riceviamo centinaia di chiamate, lettere in cui ringraziano la Russia e il suo presidente, che ha risposto alla richiesta del primo ministro italiano e ha prontamente inviato un tale distaccamento combinato in pochi giorni. I capi di altre regioni hanno già fatto richieste ufficiali per l'invio di truppe russe per svolgere lavori sul loro territorio. Le richieste in questione sono state ricevute da parte dei governatori di Piemonte, Puglia e Friuli-Venezia Giulia", ha dichiarato Razov, sottolineando che le proposte sono frutto del buon lavoro finora effettuato dai militari russi. (Rum)