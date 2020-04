Imprese: gruppo Arena sceglie Unicredit per sostenere i propri fornitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese, prosegue la nota, sono alla ricerca di soluzioni di gestione del circolante sempre più efficaci e lo sconto dinamico consente loro di offrire ai fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura. La soluzione messa a punto da FinDynamic, proposta da Unicredit e adottata ora anche dal gruppo Arena consente alle imprese di visualizzare le fatture all'interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato. “Nell’attuale contesto di difficoltà e incertezza, rafforzare il legame con i fornitori rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto per una realtà come il gruppo Arena da sempre attenta alla qualità e alla sostenibilità: per le aziende di filiera, inoltre, avere la possibilità di anticipare l’incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità”, ha detto Andrea Casini, Co-Ceo per il commercial banking Italy di Unicredit. (segue) (Com)