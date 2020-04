Cina: il governo distribuisce sussidi per 524 milioni di dollari nel corso dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha distribuito un totale di 3,7 miliardi di yuan (circa 524 milioni di dollari) di sussidi per sostenere le persone in situazioni di difficoltà nel corso di quest'anno. Secondo quanto emerso da una conferenza stampa svoltasi oggi al ministero degli Affari civili, circa 81,7 milioni di persone, compresi coloro che vivono con assegni di sussistenza e in estrema difficoltà in tutto il paese, hanno beneficiato del regime di indennità temporanea. Per queste persone nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio della pandemia, sia i residenti urbani che quelli rurali hanno ricevuto assistenza: 500 yuan (70,6 dollari) per i residenti urbani e 300 yuan (42,4 dollari) per i residenti rurali.(Cip)