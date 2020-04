Ue: Bernini (FI), dopo Consiglio europeo Italia resta in mezzo al guado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma in una nota: "dopo il Consiglio europeo l’Italia resta in mezzo a un guado pericoloso, e per il momento ci sono solo due punti fermi: abbiamo urgente bisogno di liquidità, possibilmente a fondo perduto, e non avremo né l’urgenza né il fondo perduto perché il Nord Europa ha già fatto sapere che i finanziamenti del Recovery fund, quando diverrà operativo, saranno solo a prestito". La parlamentare aggiunge: "Il prestito ponte è ancora da definire, e quindi l’unico strumento immediato resta il Meccanismo europeo di stabilità, sul quale sarebbe comunque necessaria una scrupolosa istruttoria per verificare che non ci siano condizionalità né nella fase di accesso né in quella successiva, ma Conte ha già fatto capire di non volerlo attivare per non entrare in conflitto col Movimento cinque stelle. Per cui il microscopico passo avanti di ieri sera sulla strada della solidarietà europea non giustifica alcun entusiasmo, perché si presentano altri mesi durissimi in cui il Paese dovrà rimettersi in moto da solo. In questo senso - conclude l'esponente di FI - sarà cruciale che il governo non fallisca anche la gestione della fase due sulla quale però la nebbia resta purtroppo molto fitta".(Com)