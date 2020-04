Algeria: Oms si congratula per misure adottate contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è congratulata con l’Algeria per le misure adottate nel contesto della lotta contro la pandemia di coronavirus. Il rappresentante dell'Oms in Algeria, Bla Francois Nguessan, e durante l'incontro di ieri con il ministro della sanità algerino Abderrahmane Benbouzid, ha parlato dell'evoluzione dell'epidemia in Algeria, in particolare della situazione epidemiologica e dell'organizzazione della risposta alla pandemia. Secondo quanto si legge in una dichiarazione del ministero della Sanità, "il rappresentante dell'Oms si è congratulato con la direzione del dipartimento di Benbouzid e le misure adottate dal governo algerino per contenere l'epidemia a tutti i livelli". Le due parti hanno convenuto di rafforzare il quadro per gli scambi e la consultazione continua e permanente tra esperti algerini nel settore e la rappresentanza dell'Oms in Algeria, al fine di seguire l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 nel paese sulla base dei dati di fatto disponibili a livello nazionale, regionale e globale. L'Algeria ha registrato nelle ultime 24 ore 97 nuovi casi confermati di coronavirus, portando il numero totale di casi a 3007, mentre il numero di decessi ha raggiunto i 407, con cinque nuovi morti. Il numero di persone guarite ha raggiunto 1.355, di cui 151 nelle ultime 24 ore.(Ala)