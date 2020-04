Coronavirus: Beccalossi (Misto), Fontana blocchi ripresa gioco d'azzardo in tabaccherie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo al Presidente Fontana di intervenire per bloccare, per quanto possibile, l'assurda e pericolosa decisione dello Stato sulla ripresa del gioco d'azzardo nelle tabaccherie. È assurdo che, mentre milioni di italiani non sanno ancora quando potranno tornare a lavorare, venga dato il via libera a lotto e scommesse varie. Evidentemente non si vede l'ora di tornare a usare gli italiani come un bancomat per rastrellare soldi". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel Consiglio della Lombardia e ideatrice della prima legge contro la ludopatia approvata in Italia, che oggi ha scritto una lettera al Presidente Attilio Fontana sul tema della riapertura della raccolta dei giochi e delle scommesse annunciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. "È chiaro a tutti -prosegue Viviana Beccalossi- che questa decisione è doppiamente grave, perchè si rischia di tornare a vedere assembramenti presso tabaccai e rivendite ma, soprattutto, tutti sanno che proprio gli anziani e le fasce economicamente più deboli sono le prime vittime della ludopatia. A loro si chiede di tornare a giocare proprio alla vigilia di una crisi economica che sempre di più colpirà milioni di famiglie". "Mi auguro -conclude- che la Regione Lombardia, come già accaduto durante queste settimane di emergenza, possa agire con un provvedimento restrittivo rispetto al livello nazionale, aiutando tutti i sindaci che sul territorio sono da sempre al nostro fianco nella lotta al gioco d'azzardo". (Com)