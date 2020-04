© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati illustrati dal professor Stefano Merler della fondazione Bruno Kessler, sulla contagiosità del coronavirus in Italia mostrano che in particolare al Nord e in Lombardia "l’epidemia è partita prima" di quanto ritenuto fino ad ora. "Di sicuro a gennaio se non anche prima", ha spiegato lo stesso professore nel corso della presentazione dei dati epidemiologici dell’epidemia. (Rin)