Speciale difesa: Iraq, l’esercito uccide dici combattenti dell'Is nei governatorati di Diyala e Ninive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito iracheno ha annunciato l’uccisione di dieci militanti dello Stato islamico (Is) in due operazioni distinte nei governatorati di Diyala e Ninive. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Kurdistan 24" citando un comunicato delle forze armate irachene. Queste ultimi hanno reso noto che sono stati 82 i civili uccisi e 120 i feriti negli scontri tra esercito iracheno e Stato islamico (Is) tra il primo gennaio e il 15 aprile 2020. Dall'inizio dell'anno le forze armate irachene hanno condotto 1.060 operazioni terroristiche in tutti i governatorati del paese, uccidendo 135 miliziani. Almeno 88 soldati dell'esercito sono rimasti uccisi e 174 feriti. In una telefonata con il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw", il portavoce del ministero della Difesa, Yehia Rasul, ha chiarito che i civili morti sono stati uccisi a causa di attacchi da parte dell'Is con ordigni esplosivi e altre armi e che nessuno di loro è morto a causa delle operazioni dell'esercito iracheno. Le autorità irachene stanno da tempo denunciando la ripresa delle attività dell'Is nel paese, in particolare modo nel governatorato di Kirkuk. (Res)