Speciale difesa: Libia-Tunisia, Sarraj e Saied discutono degli sviluppi a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il presidente tunisino Kais Saied hanno discusso degli sviluppi in Libia. Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Gna, "Sarraj e Saied hanno parlato degli ultimi sviluppi in Libia, dei modi per migliorare le relazioni bilaterali e per coordinare gli sforzi nei due paesi per affrontare la pandemia di coronavirus". La Tunisia è considerata il primo partner economico per la Libia e di tanto in tanto i suoi confini con il Paese subiscono tensioni a causa della sua vicinanza alle aree di scontro a ovest di Tripoli tra le forze del Gna e quelle dell'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar. I gruppi armati berberi pro-Gna controllano tutti i valichi di terra con la Tunisia, come quello di Ras Jedir e di Wazzin-Dehiba. (Lit)