Speciale difesa: Mozambico, Renamo accusa esercito, uccisi 14 civili a Cabo Delgado

- La Resistenza nazionale del Mozambico (Renamo), principale partito di opposizione nel paese, ha accusato le forze di sicurezza di aver ucciso 14 civili nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, dove di recente sono ripresi gli attacchi di gruppi jihadisti. Secondo l'ex gruppo armato, riferisce il quotidiano "The Citizen", i civili sarebbero stati uccisi in tre episodi, il primo dei quali avvenuto lo scorso 12 aprile, quando i militari hanno intercettato un battello che trasportava le persone da Pemba all'isola di Ibo, uccidendone otto. Il secondo risale a quattro giorni dopo, quando un altro battello navigava da Palma verso Pemba, ugualmente tramite l'isola di Ibo, dove due dei tre occupanti sono morti. Nell'ultimo caso, i militari avrebbero ucciso quattro persone a Palma, in un giorno non specificato. Renamo è la prima voce politica ad aver accusato direttamente le forze di sicurezza di queste morti, mentre in passato organizzazioni come Human Rights Watch (Hrw) hanno espresso preoccupazione per gli abusi dei militari sugli abitanti locali. (Res)