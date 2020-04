Speciale difesa: Gibuti, dichiarata emergenza di sanità pubblica in basi militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito degli Stati Uniti ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica in tutte le sue basi militari a Gibuti a seguito di un forte incremento dei casi di coronavirus nel paese. Secondo quanto afferma una dichiarazione del Comando delle forze Usa nel Corno d'Africa, le misure precauzionali conferiranno alle autorità militari statunitensi più poteri per affrontare un possibile focolaio di Covid-19 e aiuteranno a mantenere in salute e in sicurezza le forze di stanza a Gibuti. La direttiva riguarda tutto il personale, compresi i membri del dipartimento della Difesa e i civili statunitensi presenti nel campo Lemonnier e nel sito di aviazione di Chabelley, entrambi gestiti dalle forze Usa. Le misure, che saranno efficaci per i primi 30 giorni, si applicheranno anche a tutto il personale statunitense che lavora nel porto di Gibuti. Nel paese si registrano attualmente 986 casi confermati di contagio e due decessi, con il numero di contagi raddoppiato nell’ultima settimana. (Res)