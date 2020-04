Speciale difesa: Libia, Haftar e Saleh lanciano due iniziative per rovesciare il governo di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del mese sacro del Ramadan, i due principali leader della regione storica orientale libica della Cirenaica, il politico Aguila Saleh e il generale Khalifa Haftar, hanno lanciato due differenti iniziative per porre fine alla crisi nel Paese. Il presidente della Camera dei rappresentanti libica - che si riunisce a Bengasi e non più a Tobruk - ha avanzato una “road map” in otto punti che prevede la nascita di un nuovo Consiglio presidenziale, formato da rappresentanti delle tre regioni libiche (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), in carica fino alle prossime elezioni da tenersi dopo l’approvazione di una nuova Costituzione. Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) che assedia Tripoli, la capitale della Libia, dal 4 aprile del 2019 ha invece proposto sostanzialmente un colpo di Stato militare basato su una forma di sostegno popolare non scritto. Entrambe le proposte hanno un minimo comune denominatore: il superamento dell’Accordo politico di Shkirat, l’intesa raggiunta nel 2015 in Marocco che ha portato alla nascita dell’attuale Consiglio presidenziale guidato da Fayez al Sarraj, rimasto con appena quattro membri superstiti dei nove originari e considerato pertanto decaduto. Il proclama di Haftar suona come una chiamata alle armi prima della controffensiva militare contro il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli dopo le ultime sconfitte subite sul fronte della Libia occidentale. L'annuncio di Saleh ricalca in buona parte un precedente piano risalente al dicembre 2016 e può avere una duplice lettura: da una parte è un tentativo del politico di "smarcarsi" dal generale, dall'altra invece è strumentale a rafforzare il messaggio di Haftar (via Sarraj, sì a un governo transitorio in vista di elezioni). (Res)