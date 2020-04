Speciale difesa: Libia, Unsmil invita le parti in conflitto a tregua per Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) invita le parti in conflitto in Libia a cessare il fuoco e porre fine al conflitto mentre si avvicina l'inizio di Ramadan. L'appello è stato lanciato dall'attuale capo della missione, in attesa della nomina di un nuovo inviato dell'Onu dopo le dimissioni di Ghassan Salamé, Stephane Williams, la quale ha chiesto alle due parti di cessare il fuoco alla vigilia del mese sacro per i musulmani. Parlando nel corso di una videoconferenza stampa, Williams ha affermato che "i civili vivono in condizioni difficili tra i continui combattimento che provocano tanti profughi i quali a loro volta devono vivere sotto la minaccia del coronavirus". (Lit)